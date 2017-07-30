Перестрелка на фронте: погиб азербайджанский офицер

В ночь на 30-е июля и в утренние часы села Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского, село Кёхнегышлаг Агстафинского и село Гаралар Товузского районов подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны Вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Нанесен ущерб гражданским объектам, посевным участкам и личным хозяйствам населения.
При пресечении провокации противника погиб офицер Вооруженных сил Азербайджана лейтенант Акберли Гусейн Закир оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида.
В настоящее время подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей протяженности линии фронта.
Министерство обороны еще раз заявляет, что Вооруженными силами Азербайджана будут предприняты более жесткие ответные меры против этой провокации противника.