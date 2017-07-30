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Осужденный британский футболист может принять ислам

 

Бывший полузащитник английского "Сандерленда" Адам Джонсон, приговорённый к шести годам тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетней, может принять ислам, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом пишет издание Daily Mail.

Джонсон узнал о планах тюремной банды расправиться с ним, перерезав горло. Как утверждает СМИ, за экс-футболиста вступились заключённые, исповедующие ислам, и теперь спасители уговаривают Адама принять их веру.

Отмечается, что Джонсон уже молится принятым у мусульман способом, однако всё ещё не сменил религию. Спортсмен надеялся, что его переведут в другую тюрьму, но теперь, когда его запрос отклонили, вероятнее всего, будет вынужден принять предложение своих заступников.

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