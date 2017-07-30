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В Баку сохранится жара

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет в пределах 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувелянах – 26-27, Туркянах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра будет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные грозовые дожди с усилением местами западного ветра.

Ночью 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

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