Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области заявил, что он не заполнял и не подписывал анкету, на основании которой его лишили украинского гражданства. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

Саакашвили ссылается на фотографию анкеты, которую ранее выложил в соцсеть глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат Верховной рады Владимир Ариев.

«На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!», - написал Саакашвили.

Он также потребовал немедленно провести графическую экспертизу. Подделка подписи является «уголовным преступлением», а сама ситуация демонстрирует, «насколько высоко в государственную власть проникли жулики», отметил экс-губернатор Одесской области.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства. В Киеве это решение объяснили тем, что бывший губернатор предоставил недостоверные данные для получения украинского паспорта.

Саакашвили в свою очередь считает, что его лишили гражданства Украины незаконно. Политик собирается обжаловать решение в суде.