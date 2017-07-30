В Турции в Бодруме произошло вооруженное нападение на ночной клуб, передает РИА Новости.

Согласно информации, в результате нападения убит один и ранены еще трое. Пока неизвестны другие подробности нападения.

По данным агентства Anadolu, нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай (Furkan Say). Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины нападения пока неизвестны, начато расследование инцидента.