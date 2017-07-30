В прошлом году распались 13 тысяч семей, 30% из которых - по вине именно социальных сетей. Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей республики уже выразил свою обеспокоенность тем воздействием, какое оказывается социальными сетями на взаимоотношения в семьях Азербайджана.

О своей грустной истории haqqin.az поведала сотрудница известной компании 25-летняя Самира Аббасова (имя вымышленное), ставшая жертвой обманщика, с которым она познакомилась в одной из социальных сетей. Корреспондент haqqin.az встретилась с ней в приюте общественной организации «Темиз дунья».

- Муж изменил мне с моей близкой подругой. Когда я узнала об этом, то хотела развестись, но мои свёкор и свекровь не дали мне этого сделать. В доме после этого начались скандалы. Как только я начинала что-то говорить в собственное оправдание, свекор избивал меня. Я несколько раз резала себе вены, не хотела жить. Я не могла принять того, что мой муж, с которым я прожила шесть лет, отец моего ребенка, изменил мне с моей подругой. После этого он вообще перестал говорить со мной, а его семья не поддержала меня.

Я замкнулась в себе, не выходила из комнаты, отказалась от еды. В этот период я нашла на Фейсбуке страницу психолога. Мы стали друзьями в соцсети. Потом мы один раз встретились, и я сразу же почувствовала, что человек этот вовсе не психолог, что он обманывает меня.

- Как ты узнала, что этот человек тебе лжет?

- Он сказал мне, что родители отказались от него в детстве и что он вырос в интернате. Я хотела передать вещи для этого интерната. Так мы и встретились. Когда мы пришли в интернат, я узнала, что тот был основан в 2010 году. Потом я выяснила, что этот человек не назвал мне своего настоящего имени. Наше знакомство с ним продлилось всего 9 дней.

- А как об этом узнал твой муж и его семья?

- На мою страницу в Фейсбуке попал вирус. Я попросила мужа помочь мне почистить мой профиль в соцсети и назвала ему пароль. Когда я поняла, что человек, представившийся психологом, обманул меня, я попросила его мне больше не писать. Я тогда еще сказала ему, что не хочу разводиться с мужем, просто хочу, чтобы мой муж заботился о нас - своей семье.

Этот «психолог» отправил всю переписку со мной моему мужу и всем моим друзьям в Фейсбуке. Еще сообщил, что я состояла с ним в близости и пообещал мужу представить в качестве доказательства фото и видео. Когда мой муж потребовал у него представить все эти «доказательства», человек этот закрыл свой профиль и исчез.

Мои свекор и свекровь обвинили меня в измене мужу. Я даже своим родственникам теперь не могу доказать, что я ни в чем не виновата. Я обратилась в полицию с заявлением о том, что меня оклеветали, но заявление мое не было принято. Так я оказалась в безвыходном положении.

- Вы с мужем в официальном разводе?

- Нет. Мой муж после прочтения моей переписки с «психологом», понял, что я его не обманывала. Но он говорит, что я, будучи женщиной с высшим образованием, работающей в известной компании, не должна была рассказывать свои семейные секреты первому встречному проходимцу. Но в тот момент я остро нуждалась в помощи психолога.

Я ошиблась, когда рассказала все о себе незнакомому человеку. Но я думала, что он - психолог, и мне просто в голову не приходило, что человек этот может оказаться обманщиком. Муж говорит, что доверяет мне, но не может пресечь сплетни обо мне. Его родители и родственники требуют, чтобы он отказался от меня. Я пыталась их убедить в том, что я ни в чем не виновата, но мне все равно никто не верит. Пока ещё мы с мужем не в разводе, но на днях, думаю, все же разведемся.

- Твой муж знает, что ты сейчас в приюте?

- Когда я ушла из дома мужа, я решила прийти в приют, так как ни брат, ни мать не могут мне помочь. Уже отсюда я позвонила мужу и спросила у него, как он мог опозорить меня среди наших друзей и знакомых, зная, что я ни в чем не виновна? Он сказал, что осознает свою ошибку и готов ее исправить. Но уже поздно.

Муж знает, что я с ребенком в приюте. Он говорит, что даже если мы разведемся, он все равно хочет жить со мной и сожалеет о своей измене. Но он просит, чтобы об этом не узнали его родители и родственники. Но я не хочу жить с репутацией неверной жены. Я хочу, чтобы нашли этого «психолога» и наказали его, чтобы другие женщины не стали жертвой его лжи. Чтобы мой ребенок не жил под грузом позора, я прошу правоохранительные органы найти этого подонка, нанесшего вред моей репутации, и наказать его. Прошу их помочь восстановить мое доброе имя…