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Гия Чубинидзе: «Зачем экстрадировать Саакашвили? Столько виновных здесь гуляют на свободе» haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Партия, которую пару лет назад начал экс-президент Грузии с трудоустройством в Одессе, приближается к логическому концу. Причем став двойным эксом (плюс экс-губернатор Одессы), М.Саакашвили практически не скрывает, что вся его тренерская команда находится в Вашингтоне, куда он наведывается для консультаций по своему эндшпилю.

Впрочем, для его соотечественников мотания их бывшего любимчика  - хороший повод заняться политическими прогнозами, что стало фактически общенациональным занятием. И не только в одной лишь Грузии. Политиканствующую часть грузинского общества крайне озадачил тот факт, что двойной экс был лишен украинского гражданства в тот момент, когда советовался со своими «тренерами» в Вашингтоне. «Ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона…», - пришли к заключению в Тбилиси.

А Мишико тем временем оказавшись в политическом цейтноте, меняет одну позицию за другой. Сперва он раздраженно заявил, что будет сидеть в Киеве и бить баклуши. Потом высказался в том духе, что, мол, начхать ему и на Порошенко, и на гражданство, дарованное им.

«Коррупционер он, и точка!». Бывший товарищ времен киевского студенчества ответил, как и принято у бывших, мол, от коррупционера слышу. Не успели тбилисские политологи прокомментировать новость, как пришлось задумываться над новым заявлением Мишико: «Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны» (подробности в haqqin.az). А что сие означало - аналитики не могут придти к единому мнению.

Часть грузинских экспертов считает, что этим М. Саакашвили дается возможность начать в обеих странах правовые процедуры, а ООН попросить взять себя под защиту. Другая же часть полагает, что вероятность того, что какая-либо страна даст ему убежище - минимальна. И тут следует ход конем гроссмейстера Мишико - он присылает из США видеопривет и заверяет соотечественников, что будет бороться за законное право возвращения в Украину и вернется (?!). 

Этот ход адвокат Лия Мухашаврия расшифровала следующим образом: «Саакашвили не собирается получать статус беженца, потому что ее подзащитный убежден, что «он больше украинец, чем нынешние депутаты Рады» и продолжит бороться «за свою Украину». Что касается защиты ООН, для этого нужны твердые доказательства, что его жизни угрожает опасность, чего М. Саакашвили предоставить не сможет. Он останется лицом без гражданства и вряд ли кто-то предложит ему гражданство или он согласится на это», - завершила свою мысль Мухашаврия.

«Попытается ли грузинская власть экстрадировать Саакашвили?» - поинтересовался корреспондент haqqin.az у самих тбилисцев. Ответ тбилисцев сводился к следующим соображениям, высказанным актером Гия Чубинидзе: 

«Для чего? Здесь так много виновных, которые гуляют на свободе. Пусть пока судят тех, кто находится здесь».

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