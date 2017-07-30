Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск

В апреле Азербайджан решил вложить деньги в реконструкцию легендарного советского санатория «Академический». Договоренность была достигнута на встрече губернатора Ставропольского края В.Владимирова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Комсомольская правда».

В 2018 году в Кисловодске начнется реконструкция известного советского санатория "Академический", закрытого в 1994 году. На полное восстановление объекта потребуется 2,3 миллиарда рублей.

По словам главы Кисловодска Александра Курбатова, соглашение о совместной работе над реконструкцией здравницы подписали краевое правительство, городская администрация и компания-инвестор. Сейчас уже началась передача "Академического" в ведение края из федеральной собственности.

Благодаря крупной реконструкции планируется увеличить вместимость корпусов санатория еще на триста пятьдесят мест.