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Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск

Автор: Отдел информации 

В апреле Азербайджан решил вложить деньги в реконструкцию легендарного советского санатория «Академический». Договоренность была достигнута на встрече губернатора Ставропольского края В.Владимирова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Комсомольская правда».

В 2018 году в Кисловодске начнется реконструкция известного советского санатория "Академический", закрытого в 1994 году. На полное восстановление объекта потребуется 2,3 миллиарда рублей.

По словам главы Кисловодска Александра Курбатова, соглашение о совместной работе над реконструкцией здравницы подписали краевое правительство, городская администрация и компания-инвестор. Сейчас уже началась передача "Академического" в ведение края из федеральной собственности.

Благодаря крупной реконструкции планируется увеличить вместимость корпусов санатория еще на триста пятьдесят мест.

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