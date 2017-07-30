В Турции скончалась российская туристка

Туристка из РФ скончалась в турецком Кемере из-за осложнения астмы во время купания в море, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около 18.00 местного времени в субботу туристка зашла в воду с мужем. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.