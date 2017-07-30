Илон Маск подарил первые Model 3 своим сотрудникам

Ключи от 30 первых автомобилей Tesla Model 3 были розданы новым владельцам. Глава компании Илон Маск подарил автомобили своим сотрудникам, передает Life.

При этом инженер заявил, что уже в августе компания планирует собрать ещё около 100 машин, в сентябре — ещё 1,5 тысячи. К концу года Tesla хочет нарастить производственные мощности до 20 тыс. единиц в месяц. А за 2018 год выпустить около 500 тысяч новинок.

«Нас всех ждёт как минимум полгода производственного ада», - отметил Илон Маск.

По его словам, к настоящему времени на Model 3 есть уже более 500 тысяч предварительных заказов. Базовая цена на Model 3 будет начинаться от 35 тысяч долларов.