США испытали систему ПРО THAAD на Аляске

США провели испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, передает телеканал NBC News со ссылкой на американских военных чиновников.

По данным агентства по противоракетной обороне (MDA), один из самолетов ВВС США произвел пуск баллистической ракеты, которую перехватила система ПРО. В агентстве назвали испытание "успешным".

Как передает телеканал со ссылкой на заявление главы MDA Сэма Гривса, это испытание поможет США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы".

"Агентство по противоракетной обороне и военные 11-ой зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса, Техас, провели успешное противоракетное испытание с использованием системы THAAD", — приводит телеканал отрывок из заявления.

Последние испытания THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), о которых сообщили США, прошли 11 июля на Аляске — система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с Гавайских островов. THAAD предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет — по заявлению Пентагона, малого и среднего радиуса действия.