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Новый удар США по Сирии: есть погибшие

 

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абукемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Шесть человек погибли и 10 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, под удар попали больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале. За последний месяц это уже четвертый авианалет коалиции в Дейр-эз-Зоре, в котором погибли мирные граждане.

Накануне агентство САНА сообщило об авиаударах по жилым домам в городе Аль-Маядин. Там погибли десять человек, в том числе пять детей. Этот же город подвергся бомбардировке и в конце июня, тогда в Аль-Маядине и деревне Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

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