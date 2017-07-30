Корреспондент российского телеканала убит в Сирии

Корреспондент российского телеканала RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГИЛ в сирийской провинции Хомс, сообщает телеканал.

"Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГИЛ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс", - говорится в сообщении на арабской версии сайта.

Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия. Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…", - написала она в своем микроблоге в Twitter.