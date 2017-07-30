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Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

 

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран покинет соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), если издержки будут преобладать над выгодой, сообщает Tasnim.

«Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране», - отметил он.

При этом Аракчи подчеркнул, что как только минусы ядерной сделки станут преобладать над плюсами, Иран не побоится выйти из соглашения.

Замглавы иранского МИДа также обвинил США в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать Тегеран ответственной стороной за это.

Ранее глава департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что власти США очень плохо выполняют свои обязательства в рамках сделки по иранской ядерной программе.

В конце июля этого года в Вене прошла встреча комиссии по контролю за реализацией сделки по ядерной программе Ирана.

Соглашение было принято 14 июля 2015 года «шестеркой» международных посредников и Ираном.

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