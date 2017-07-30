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Дивиденды от приватизации в Азербайджане: каждый месяц по 5,7 маната

Автор: Отдел экономики 

Дивиденды по акциям акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, полностью или частично принадлежащих государству, составили за первое полугодие 2017 года 5,7 маната за каждую акцию (всего – 900 манатов). Об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана об исполнении госбюджета за 2016 год.

По итогам 2016 года акционерные общества выплатили дивиденды по прибыли. Государственный комитет по вопросам недвижимости не представляет общественности отчеты о показателях акционерных обществ, принадлежащих государству, но данная информация находит отражение в отчетах Счетной палаты.

В отчете Счетной палаты отмечается, что стоимость акций, принадлежащих государству и находящихся в распоряжении Государственного комитета по вопросам недвижимости, в уставных капиталах 157 акционерных обществ составляет 131,6 миллиона манатов.

Правительство решило сохранить ограничительную часть уставного капитала акционерного общества, или контрольный пакет акций в уставном капитале акционерных обществ на сумму в 4 миллиона 428,6 манатов.

В прошлом году в распоряжении Госкомитета по вопросам недвижимости было 196 акционерных обществ. Согласно наблюдениям, почти все они функционировали в регионах и в настоящее время или прекратили свою деятельность, или обанкротились.

Согласно отчету Счетной палаты, в 2016 году акционерные общества выплатили в госбюджет 41,7 тысячи, в 2015 году – 40 тысяч, в 2014 году – 50,3 тысячи манатов в виде дивидендов.

Отчет Счетной палаты дает основание полагать, что план правительства по средствам от приватизации, направляемым в госбюджет Государственным комитетом по вопросам недвижимости, может остаться невыполненным. И это не смотря на то, что за шесть месяцев этого года Госкомитет получил от приватизации на 21 миллион манатов больше, чем в 2016 году.

В этом году Госкомитету предписывалось выручить в результате приватизации 200 миллионов манатов, что в два раза больше, чем в прошлом году. Эти средства предназначены для восполнения части дефицита государственного бюджета. Пока же получено лишь 52 миллиона 324,4 тысячи манатов.

В отчете Госкомитета по вопросам недвижимости, представленном в Счетную палату, говорится, что до сих пор отдельными гражданами, которые приобрели различные объекты, не выплачено за их приватизацию 8 миллионов 387,1 тысячи манатов. Согласно законодательству, не позднее чем через десять дней после подписания контракта на приватизацию, государству должна быть полностью выплачена установленная за нее плата.

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Дивиденды от приватизации в Азербайджане: каждый месяц по 5,7 маната
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