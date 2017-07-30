В Баку арабский турист избил владельца ресторана

В Баку турист из ОАЭ по имени Саид избил владельца ресторана «Тадж Махал» в Ичеришехер гражданина Пакистана 46-летнего Малика Азхар Аббаса, передает lent.az.

Турист выразил недовольство предъявленным счетом, который, по его мнению, был сильно завышен, и потребовал вызвать владельца ресторана. После этого между сторонами конфликта и произошла драка. Арабский турист набросился на владельца ресторана и нанес ему несколько ударов.

После драки владелец ресторана обратился с заявлением в полицию. Назначена экспертиза, чтобы установить тяжесть полученных пакистанским предпринимателем травм.

Отметим, что Малик Азхар Аббас занимается бизнесом в Баку свыше 10 лет.