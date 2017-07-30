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В Баку будет снесен еще один поселок

Автор: Ульвия Худиева, собкор  

В ближайшее время начнется снос домов в Низаминском районе на территории, называемой «Шанхай». Об этом haqqin.az сообщили жители этого поселка.

По их словам, на прошлой неделе в поселке началась регистрация построек на этой территории. Измеряется общая жилая площадь зарегистрированных домов. Ожидается, что снос домов здесь начнется в сентябре.

Житель поселка Сулейман Мамедов говорит, что им не говорят, каков будет размер компенсации за снесенные дома, что вызывает тревогу у местных жителей.

«Нам не отвечают на наши вопросы, никто не говорит нам, сколько будет заплачено за каждый квадратный метр. Кто говорит, что заплатят по 1000 манатов за квадратный метр, а кто-то говорит о 1200 манатах за квадратный метр. Мы также не знаем, будет ли учтена площадь нежилых построек и дворов», - сказал С.Мамедов.

В исполнительной власти Низаминского вопроса нам сказали, что так как «Шанхай» расположен вблизи от железной дороги, то за снос домов здесь будет отвечать ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В Управлении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на наши вопросы о сносе домов пока не ответили.

Отметим, что на территории «Шанхая» сейчас находятся свыше четырех тысяч домов. Все эти дома не имеют никаких документов. 800 домов находятся в непосредственной близости от железнодорожных путей. В 2005 году Кабмин принял решение о том, что расстояние от железной дороги до близлежащих домов должно быть не менее 20 метров. В «Шанхае» же самое большое расстояние от путей до близлежащих домов составляет всего три метра.

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