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Путин запретил использование VPN и Tor

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (анонимайзеров). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, пишет «Газета.ру».

Проект закона был внесен депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

Законопроект встал на повестке дня депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.

Отмечается, что закон вводится с целью предотвращения использования средств обхода блокировок с целью доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены на территории России.

В этот список входят в том числе VPN (создание одного или нескольких дополнительных сетевых соединений помимо основного) и Tor (система прокси-серверов для установления анонимного соединения).

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