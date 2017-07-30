Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что требования Катара об интернационализации паломничества мусульман в Мекку (хадж) является «объявлением войны» в отношении королевства, сообщает Al Arabiya.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что требования Катара об интернационализации паломничества мусульман в Мекку (хадж) является «объявлением войны» в отношении королевства, сообщает Al Arabiya.

«Требования Катара к интернационализации святых мест являются агрессией и объявлением войны против королевства», — подчеркнул министр.

По его словам, Саудовская Аравия имеет право ответить любому, кто «работает над интернационализацией святых мест».

При этом нет никакого официального подтверждения того, что Доха действительно выдвигала такие требования.

Катар, однако, раньше упоминал, что Эр-Рияд политизировал паломничество в Мекку, хотя ислам, как и любая религия, предполагает отсутствие политики в работе святых мест и проведении паломничеств.

Еще 5 июня в регионе начался дипломатический скандал. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в своем первом публичном заявлении по теме отметил, что кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее.

После Доха получила документ из 13 требований с целью разрешения возникшего конфликта. Катар ответил на предъявленный ультиматум. И хотя точное содержание ответа остается нераскрытым, известно, что на официальном уровне Доха объявила данные требования нереалистичными.