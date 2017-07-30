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В Венесуэле рядом с избирательным участком убили двух человек

 

Два человека были застрелены в ночь на воскресенье рядом с избирательным участком в венесуэльском муниципалитете Либертадор штата Мерида, сообщает портал Nacional.

По данным портала, один из погибших – охранник учебного центра имени Симона Родригеса, в котором располагается избирательный участок на выборах членов Национального учредительного собрания.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для этого должны были объявить референдум.

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