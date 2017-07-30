В Баку завершается международный музыкальный фестиваль «Жара», собравший множество звезд, среди которых и вечно молодая София Ротару. Знаменитая «хуторянка», не смотря на то, что ее 70-летний юбилей приходится на 7 августа, заранее отметила его в Баку.

Как передает haqqin.az, известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов долго уговаривал звезду украинской, молдавской, российской и советской эстрады выступить на фестивале в Баку.

«София Михайловна приняла это предложение, потому что если она будет отмечать юбилей в России, то на нее обидятся на Украине. А если закатит банкет на Украине, то российские поклонники затаят обиду. Поэтому для публичного празднования дня рождения София Михайловна выбрала солнечный Баку, – объяснил “КП” директор певицы Сергей Лавров. – А юбилей она отметит в кругу семьи на острове Сардиния.

В Баку Ротару прилетела с сестрой Аурикой, сыном Русланом Евдокименко (он является продюсером певицы), с невесткой Светланой (она занимается стилем звезды) и 16-летней внучкой Соней. Внучка певицы произвела фурор на красной дорожке фестиваля «Жара»: миниатюрная, красивая, скромная. Девушка сейчас пробует силы в модельном бизнесе.

Вы еще моего внука не видели, – отвечала на комплименты в адрес внучки София Михайловна.

Гости фестиваля обомлели, когда увидели Ротару. “Хуторянка” так помолодела, словно скинула с плеч лет двадцать-тридцать. Говорят, что София Михайловна готовилась к юбилею, худела в одном из центров красоты за границей.

«Меня никто бабушкой не называет. У нас в семье есть Соня – старшая и Соня – младшая, - призналась после выступления певица. – Никогда я не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней. Это желание внуков. Они мне говорят: “Никто не верит, что ты наша бабушка! Очень молодая!”.

Журналисты поинтересовались у Софии Михайловны, мол, как ей удается поддерживать стройную форму на протяжении стольких лет на сцене.

«Секрет в любви. Я люблю жизнь, люблю близких, люблю своих зрителей!», - резюмировала звезда.