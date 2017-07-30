В поселке Зых Хатаинского района кладбище на территории оливкового совхоза закрыто для похорон. Об этом haqqin.az сообщили местные жители.

На кладбище, со всех сторон окруженном оливковыми деревьями, находятся около 200 могил. Однако из-за того, что за кладбищем никто не ухаживает, вокруг него образовалась свалка.

«В отличие от других бакинских кладбищ, на этом кладбище нет официальных работников. Мусор вокруг кладбища убирают люди, приходящие сюда навестить своих умерших родных», - говорят местные жители.

Недавно пошли разговоры о том, что кладбище будет перенесено в другое место.

«Не так давно говорили, что кладбище перенесут или в Говсаны, или же в Зых. Говорили, что на территории будет увеличено количество оливковых деревьев и будет разбит парк. Но потом все эти разговоры прекратились. Сейчас говорят, что кладбище будет обнесено забором», - сказал нам местный житель Эльнур Исламов.

Люди, которые приходят сюда навестить своих родных, жалуются на то, что с кладбища часто похищают надгробные гранитовые плиты, ограды могил и цветов.

«Воруют все: от стеклянной посуды для цветов до надгробий. И если за деньги можно почистить могилы своих родных, то с воровством справиться невозможно», - говорит житель Баку Насиб, который пришел навестить могилу брата. Он сказал, что час назад принес на могилу брата цветы и пошел договориться с муллой. Когда он вернулся, цветов на могиле уже не было.

Работники совхоза подтвердили информацию о том, что кладбище закрыто для похорон. По их словам, на территории запланированы работы по благоустройству, но они не знают, что будет с кладбищем.