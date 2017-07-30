Путин рассказал о высылке американских дипломатов

Президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек, передает РИА Новости.

"Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны", — заявил он в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — добавил он.

"Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — отметил президент России.