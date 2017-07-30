Венесуэла переживает один из самых драматичных периодов своей новейшей истории. Со среды в стране проводится всеобщая забастовка и одновременно не прекращаются массовые демонстрации протеста. Эти акции неповиновения призваны оказать давление на правительство Николаса Мадуро с тем, чтобы он отменил назначенные выборы в так называемую Конституционную ассамблею. Ей будет поручено внести принципиальные поправки в конституцию, что как считает оппозиция, превратит Венесуэлу во вторую Кубу с однопартийной системой и отсутствием какой бы то ни было демократии.

Накануне американская газета El Nuevo Herald сообщила со ссылкой на свои источники о том, что президент Мадуро предлагает перенести выборы в Конституционную ассамблею на 45 дней для того, чтобы, как он выразился, "охладить уличные протесты".

В пользу такого развития событий говорила и информация, полученная из моих источников на Кубе о том, что время своего визита в Гавану в середине июля колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос убедил кубинского лидера Рауля Кастро повлиять на Мадуро, чтобы тот отказался от выборов в Конституционную ассамблею. Одновременно с этим сообщается, что правительства 13 латиноамериканских стран, среди них таких крупных как Бразилия, Аргентина, Чили также добиваются отмены выборов, которые могут привести Венесуэлы на грань гражданской войны.

Гражданская война выходит из берегов

Сейчас в Венесуэле складывается качественно иная ситуация. Общее число жертв составило 106 человек, но это число с каждым днем растет. Многие улицы венесуэльской столицы – Каракаса перегорожены баррикадами из мусора и практически пусты. На стенах домов надписи "Нет диктатуре!" По призыву Круглого стола демократического единства, объединяющего около 20 оппозиционных партий, в столице был проведен многотысячный марш под названием "Взятие Каракаса".

Но одновременно не менее горячая атмосфера складывается и вокруг самой страны. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Мадуро не откажется от выборов в Конституционную ассамблею он введет против его страны жесткие санкции. "Соединенные Штаты не будут сидеть, сложа руки в то время как Венесуэла разрушается, - написал Трамп в своем твиттере. - Если режим Мадуро навяжет стране 30 июля Конституционную ассамблею, США примут мощные и быстрые экономические меры".

Отношения между США и Венесуэлой остаются напряженными уже 18 лет, с момента прихода к власти в этой латиноамериканской стране Уго Чавеса. В 2010 году две страны отозвали своих послов из Вашингтона и Каракаса соответственно. Однако демократическая администрация Барака Обамы пыталась снизить взаимное раздражение и неприязнь. А после того, как в Белый дом пришел республиканец Дональд Трамп стало ясно, что эти отношения будут обостряться еще больше. Неформальным советником нынешнего президента по Латинской Америке взялся выступать сенатор от Флориды кубинских корней Марко Рубио. Он уже давно ратует за сворачивание политики Обамы в отношении Гаваны, но еще более непримиримо относится к Мадуро. Хорошее знание латиноамериканских реалий позволяет ему нажимать на болевые точки венесуэльских правителей.

Санкции или "сострадание"

Чем же угрожает Белый дом Каракасу? По мнению многочисленных экспертов в США и Латинской Америке, речь может идти о полном или частичном прекращении импорта нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. По данным испанской газеты El Pais Венесуэла поставляет в США 36 процентов всей добываемой страной нефти, и в случае бойкота ее бюджет будет терять 11 миллиардов 700 миллионов долларов ежегодно. Для переживающей острейшую нехватку валюты венесуэльской экономики это будет катастрофой. Как говорит бывший губернатор Каракаса и экс-представитель Венесуэлы в ООН Диего Ариас, "только сострадание Трампа может спасти Мадуро". И, вероятно, не только его. Бойкот венесуэльской нефти может привести к гуманитарному бедствию огромных масштабов. Уже сейчас десятки тысяч венесуэльцев, спасаясь от голода, переходят границу с соседней Колумбией в надежде получить там хлеб и убежище от нарастающего насилия.

И такой поворот вызывает серьезную озабоченность у американских экспертов. Жесткие экономические санкции могут не только оказаться не эффективными. США своими санкциями могут выстрелить в самих себя. Джордж Тейл, аналитик WOLA (Washington Office on Latin America) утверждает, что это вызовет лишь "патриотический подъем со стороны режима Мадуро, который обвинит во всех бедах страны империализм США".

Дэвид Шмилд, профессор университета Нового Орлеана считает, что "венесуэльское правительство выйдет укрепившимся после этого нового конфликта с США". Кроме того, считает ученый, "нет возможности ввести экономические санкции против Каракаса без последствий для населения". Он боится, что венесуэльцы уже давно страдающие от дефицита продовольствия и высочайшей инфляции, одной из самых высоких в мире, "будут просто умирать от голода".

А американские представители в последнее время сами провоцируют венесуэльских руководителей, выступая с заявлениями, которые лишь дают повод президенту Мадуро обвинить США в подготовке государственного переворота в Венесуэле. Так в конце прошлой недели директор ЦРУ Майк Помпео сказал, отвечая на вопрос одного из участников Конференции по безопасности в Аспене о том, что он провел встречи в столицах Мексики и Колумбии с тем, "чтобы дать им (представителям этих стран) понять, что нужно сделать для достижения лучшего результата в Венесуэле". Венесуэльские власти отреагировали немедленно, обвинив главу ЦРУ в подготовке правого переворота, вроде тех, которые были осуществлены США в свое время в Чили и Гватемале. "Общеизвестно, что правительство Трампа является одним из самых неопытных в сфере внешней политики за всю новейшую историю Америке, - пишет в этой связи известный латиноамериканский колумнист Андрес Оппенгеймер. - Однако то, что заявил Помпео является величайшей глупостью даже на фоне общих низких параметров нынешнего кабинета США".

Выстрел с сильной отдачей

Действительно, времена, когда ЦРУ могло сравнительно безболезненно осуществлять перевороты в латиноамериканских странах, прошли. Мир стал настолько взаимозависимым, что любая необдуманная силовая акция может резонансом ударить по тому, кто бьет. И если отношения между Каракасом и Вашингтона накалятся добела, это может стать серьезной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов. Ведь по данным ЦРУ в Венесуэле скопилось гигантское количество оружия, большая часть которого была приобретена на кредитной основе в России. В частности там, как подсчитали эксперты, может быть до миллиона "стингеров" (в российской терминологии ПЗРК "Игла"), которые в случае эскалации конфликта могут стать смертельным оружием и для американских гражданских самолетов.

Но и это не все. Первая мировая война, как известно началась после убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, которое никто не мог предвидеть. Сейчас мир ожидает, что Трамп может в своих внутриполитических интересах нанести удар по северокорейскому хулигану Ким Чен Ыну или попытаться вновь блокировать Иран с его ядерной программой. Но нельзя исключать, что эпицентром конфликта, который сейчас является региональным, но может стать и мировым будет Венесуэла.

Москва предельно раздражена новыми бессрочными антироссийскими санкциями, которые одобрил конгресс США. Президент Владимир Путин и вся его команда, похоже, полностью разочаровалась в Трампе. И если до первой встречи двух лидеров в Гамбурге Кремль еще испытывал какие-то иллюзии в отношении того, чтобы президенту США удастся преодолеть сопротивление конгресса, то теперь им пришел конец. В неофициальных разговорах российские политики называют Трампа "слабаком", не оправдавшим их надежды.

Россия уже дала первый ответ на санкции. Как уже сообщал haqqin.az у американского посольства отобрана дача в Серебряном бору в Москве (напомним, что ее в декабре американцы запретили использовать посольские дачи России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк). Кроме того, Госдепартаменту предложено сократить численность представительств США в Москве до уровня, который имеют российские миссии в США. В результате Вашингтон вынужден будет отправить на родину группу дипломатов, значительно превышающую 35 человек - по численности российских сотрудников, которые были высланы из США в конце прошлого года.

Венесуэла как зона противоборства двух держав

А что будет дальше, не знает никто. Путин, похоже, настроен весьма серьезно. И, вероятно, он рассматривает и новые ответы дяде Сэму. Где Москва может противостоять американцам? В Сирии это маловероятно, там две страны при всех имеющихся разногласиях имеют одного врага - ИГИЛ. По отношению к молодому хулигану Киму Россия на словах до сего времени соглашалась с США, но на деле оберегает северокорейского диктатора, хотя в случае, если американские авианосцы нанесут по его режиму удар "томогавками" заступаться за него не будет. Что касается Ирана, то если Трамп откажется от многосторонней сделки по ограничению иранской ядерной программы и вновь ведет санкции, то Москва будет находиться в стороне в ожидании экономических дивидендов от этой новой ссоры Запада с Ираном.

А вот Венесуэла стоит отдельно в этом списке. Там у России серьезные нефтяные интересы и уже инвестированы миллиарды долларов. Так почему бы не использовать гражданскую войну в этой стране, чтобы показать американцам "кузькину мать". Почему не поставить Каракасу современное оружие, пусть даже в долг, почему не провести "показательные" морские учения в Карибском море с участием венесуэльцев, да еще пригласить на них Китай? Таким образом, Путин заявит Трампу: Америка вторглась в сферу контроля России, проведя переворот на Украине, а мы будем действовать неподалеку от ваших берегов. И если раньше функцию непотопляемого советского авианосца выполняла Куба, то теперь российская база может быть в Венесуэле.

Так что у Мадуро есть шансы устоять в противоборстве с американцами, как в свое время устоял Кастро. История развивается по спирали, но никто не знает, на каком из ее кругов человечество ждет обвал.