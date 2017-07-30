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Взрыв на акции протеста в Венесуэле: ранены военные

 

По меньшей мере четверо военных получили ранения в результате взрыва на акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, взрыв произошел в районе Альтамира, взорвалось изготовленное в домашних условиях пиротехническое изделие.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в результате взрыва пострадали полицейские.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен осуществляться через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.

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