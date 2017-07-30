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Путин: «Отношения между Россией и США изменятся не скоро»

 

Москва очень долго ждала, когда что-то изменится к лучшему в отношениях с США, питала надежду на это, но судя по всему, ситуация изменится не скоро, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью, опубликованном на сайте vesti.ru, Путин объяснил, почему Россия ответила на американский санкционный законопроект.

«Американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Россией», - сказал Путин.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то нескоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», - заявил глава России.

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