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Два ребенка за сутки погибли в раскаленных машинах в Аризоне

 

Два ребенка, оставленные родственниками в автомобилях на солнце, погибли в американском Финиксе (штат Аризона). Об этом сообщает AzCentral.

Первым был обнаружен семимесячный мальчик Зейн Эндресс (Zane Endress), которого воспитывали его бабушка и дедушка. Ребенка нашли в машине в пятницу, 28 июля, без признаков жизни; он был признан погибшим на месте происшествия.

В субботу в полицию Финикса позвонил мужчина и заявил о маленьком ребенке, оставленном в автомобиле на солнце. Прибывшие на место спасатели и стражи порядка констатировали смерть годовалого мальчика.

Согласно заявлению полиции, предположительно ребенка забыл в машине его отец, вследствие чего он провел в раскаленной машине несколько часов.

В последние дни температура воздуха в Финиксе днем достигает 32-33 градусов тепла.

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