Подписаться на уведомления
 

Трамп: «Я очень разочарован в Китае»

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием китайских властей в ситуации вокруг КНДР, сообщает Русская служба BBC.

«Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни млн долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит», - написал Трамп в своем Twitter.

США не позволят, чтобы это продолжалось, поскольку Китай «легко может решить эту проблему», добавил американский президент.

Днем ранее Северная Корея совершила второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын позже заявил, что новое ракетное испытание доказывает, что вся территория США теперь находится в зоне поражения северокорейских ракет.

Очередное испытание ракеты стало 14-м запуском в этом году, осуществленным вопреки резолюциям ООН.

1282 просмотров


Старости
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
1 Авг 32° / 25°
2 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

В Барселоне каталонские сепаратисты напали на автобус с туристами
Азербайджанского шехида предали земле
Трамп: «Я очень разочарован в Китае»
В Грузии стартовали учения НАТО фото
Два ребенка за сутки погибли в раскаленных машинах в Аризоне
Путин: «Отношения между Россией и США изменятся не скоро»
Взрыв на акции протеста в Венесуэле: ранены военные
Путин рассказал о высылке американских дипломатов
Мировая война может начаться с Венесуэлы наша аналитика
Одно из бакинских кладбищ закрыто для похорон фото
София Ротару отмечает 70-летие в Баку "бакинская жара"
В Баку утонули два человека
В Венесуэле рядом с избирательным участком убили двух человек
Саудовская Аравия заявила, что Катар объявил войну Из-за паломничества в Мекку
В Индии задержали судно с крупнейшей партией героина
Путин запретил использование VPN и Tor
В Баку будет снесен еще один поселок
Землетрясение в Бодруме
В Баку арабский турист избил владельца ресторана
Дивиденды от приватизации в Азербайджане: 5,7 маната за полгода
Десятки туристов пострадали при ДТП в Турции
Корреспондент российского телеканала убит в Сирии обновлено 17:50
Иран пригрозил выходом из ядерной сделки
В Баку пропала 23-летняя девушка
Арабские страны готовы к диалогу с Катаром
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться