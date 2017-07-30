Трамп: «Я очень разочарован в Китае»

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием китайских властей в ситуации вокруг КНДР, сообщает Русская служба BBC.

«Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни млн долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит», - написал Трамп в своем Twitter.

США не позволят, чтобы это продолжалось, поскольку Китай «легко может решить эту проблему», добавил американский президент.

Днем ранее Северная Корея совершила второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын позже заявил, что новое ракетное испытание доказывает, что вся территория США теперь находится в зоне поражения северокорейских ракет.

Очередное испытание ракеты стало 14-м запуском в этом году, осуществленным вопреки резолюциям ООН.