Азербайджанского шехида предали земле

Тело 24-летнего офицера Вооруженных сил Азербайджана лейтенанта Гусейна Акберли, погибшего при предотвращении армянской провокации, в 23:30 было доставлено в село Эчара в Джалилабадском районе, передает Report.
После церемонии прощания в родительском доме погибшего офицера, состоялись похороны шехида. На похоронах присутствовали сослуживцы лейтенанта Г.Акберли, сотрудники Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву, представители районной общественности.
Флаг Азербайджанской Республики, который покрывал гроб шехида, был передан его отцу.
В честь погибшего офицера был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.
Отметим, что лейтенант Гусейн Акберли погиб при пресечении армянской провокации в ночь на 30 июля в Газахском районе.