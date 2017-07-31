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Азербайджанского шехида предали земле

 

Тело 24-летнего офицера Вооруженных сил Азербайджана лейтенанта Гусейна Акберли, погибшего при предотвращении армянской провокации, в 23:30 было доставлено в село Эчара в Джалилабадском районе, передает Report.

После церемонии прощания в родительском доме погибшего офицера, состоялись похороны шехида. На похоронах присутствовали сослуживцы лейтенанта Г.Акберли, сотрудники Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву, представители районной общественности.

Флаг Азербайджанской Республики, который покрывал гроб шехида, был передан его отцу.

В честь погибшего офицера был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

Отметим, что лейтенант Гусейн Акберли погиб при пресечении армянской провокации в ночь на 30 июля в Газахском районе.

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