В Барселоне каталонские сепаратисты напали на автобус с туристами

Члены молодежной организации Arran, связанной с партией "Кандидатура народного единства", добивающейся независимости Каталонии от Испании, взяли на себя ответственность за нападение на туристический автобус в Барселоне, передает РИА Новости.

В воскресенье ассоциация распространила в социальных сетях видео, на котором видно, как четверо молодых людей в масках с закрытыми лицами останавливают туристический автобус с пассажирами на улице, прокалывают шины и пишут на ветровом стекле "Туризм убивает районы". Никто из туристов или водитель не пострадали. ЧП произошло еще в четверг, однако о нем стало известно только сейчас.

В распространенном сообщении Arran заявляет, что туризм "уничтожает территорию и приговаривает к нищете рабочий класс". "Нынешняя туристическая модель, от которой мы страдаем во всех Каталонских землях, уничтожает возможность рабочего класса достойно жить. Мы действуем в интересах законной защиты против модели, которая хочет превратить нас в рабов, а страну в парк аттракционов, от которого выигрывают лишь буржуазия и капитал", — говорится в сообщении организации.

Активисты напоминают, что это лишь одна из акций, направленная против туризма. На прошлой неделе Arran провела аналогичную акцию в городе Пальма-де-Майорка (Балеарские острова), а в Валенсии ее члены "оккупировали" апартаменты, чтобы заявить о их незаконной сдаче туристам.

Крайне левая молодежная организация Arran, возникшая в 2012 году, причастна к ряду громких акций, связанных с требованием независимости Каталонии. В частности, в марте ее активисты совершили нападение на представительство каталонского отделения Народной партии в Барселоне, а также оцепили Биржу Барселоны. Целью обеих акций было добиться проведения референдума о независимости.