В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 42-летнего Кямрана Билалова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены. Процесс проходил под председательством судьи Анвера Сеидова.

Следствием было установлено, что 15 ноября 2016 года Кямран Билалов нанес своей бывшей жене Хатире Билаловой 23 ножевых ранения. Преступник подкараулил женщину, когда она вышла с работы и направлялась в сторону автобусной остановки. Несмотря на полученные ранения, женщина выжила – спасли случайные прохожие, доставившие ее в больницу.

Кямран Билалов признал себя частично виновным по предъявленным ему обвинениям. По его словам, до 2015 года у них в семье не было никаких проблем. Дома он бывал лишь наездами, поскольку постоянно выезжал на заработки в Россию.

«Мы жили в Исмаиллы. Поженились в 1997 году, и поначалу все было нормально, но потом начались скандалы. Хатира совсем не считалась со мной, а потом вообще забрала троих наших детей и уехала к сестре в Баку. Я несколько раз звонил ей и просил вернуться, не разрушать нашу семью. И она обещала вернуться осенью», - утверждал обвиняемый.

Однако все сроки прошли, но женщина в Исмаиллы так и не появилась. И тогда супруг решил сам отправиться за ней и детьми.

«Приехав, стал звонить, но жена не отвечала. Приехал в Кюрдаханы и случайно увидел, как она выходит из автобуса. Хатира зашла в магазин сотовой связи, она, оказывается, там работала. Я несколько часов прождал ее около этого магазина, а когда вечером она вышла, подошел и стал спрашивать, почему она меня обманывает и не хочет возвращаться домой. Но жена только обругала меня. Не выдержав оскорблений, достал нож и несколько раз ударил ее», - признался К.Билалов.

Обвиняемый уверял суд, что у него не было мысли убить свою жену, но когда женщина принялась его унижать, он не смог справиться со своими нервами.

Совершив преступление, К.Билалов вернулся в село, где и был задержан сотрудниками районной полиции.

Затем показания дала потерпевшая Хатира Билалова.

«У нас трое детей: старший сын сейчас служит в армии, а дочери учатся в школе. Наши отношения с мужем испортились из-за его пристрастия к спиртному. Напиваясь, он постоянно избивал меня. Не выдержав такого отношения, я обратилась в суд с заявлением о разводе. Но Кямран с этим не соглашался, и суд нас не развел. Тем не менее мы стали жить раздельно. Но Кямран не оставлял меня и детей в покое, звонил и требовал, чтобы я забрала свое заявление о разводе, иначе грозился убить. Я уехала в Баку к сестре и устроилась там на работу в магазин сотовой связи.

В тот день Кямран опять стал названивать и грозить убийством. Я выключила телефон, но когда вышла с работы, увидела, как Кямран с ножом в руках идет в мою сторону. Я стала кричать и попыталась убежать от него, но муж догнал меня и начал наносить беспорядочные удары. Каким-то чудом мне удалось вырваться, но он успел ударить ножом и в спину. На мои крики сбежались люди, и Кямран сбежал. Дальше не помню, потеряла сознание. Знаю, что прохожие отвезли меня в больницу», - рассказала Хатира Билалова.

Женщина добавила, что в августе 2016 года супруг избил ее почти до смерти и тогда на него было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда Кямран Билалов осужден на 14 лет и три месяца лишения свободы.