Алле Пугачевой стало плохо в Баку

На музыкальном фестивале «Жара», который завершился сегодня в Баку, Алле Пугачевой понадобилась помощь медиков, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Примадонна российской эстрады планировала спеть семь песен на своем творческом вечере, который состоялся в субботу, и одну – «Мне нравится, что вы больны не мной» - в последний день мероприятия.

Однако на своем вечере Алла Борисовна сократила список песен до пяти. А в воскресенье вовсе не появилась на фестивале. Журналисты вспомнили, что еще накануне, на репетиции творческого вечера Пугачева отказалась от интервью со словами: «Сильно болею, извините!». Судя по всему, она еще тогда плохо чувствовала себя из-за сорокоградусной жары, которая царит в эти дни в Баку.

Чуть позже российскому изданию стало известно, что Примадонна отменила свое второе выступление на «Жаре» из-за подскочившего давления. Алле Борисовне даже понадобилась помощь врачей, которые постоянно дежурили на фестивале.

Сообщается, что месяц назад Пугачева после сердечного приступа прошла обследование в одной из московских клиник. После чего врачи все же отпустили певицу в отпуск в Латвию.

В Баку вместе с Пугачевой прилетели ее близкие: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. Семья летела в одном самолете.

«Ради «Жары» я даже села в самолет, хотя не летаю уже много лет», - призналась певица.

Путешествие звездной семьи в Баку не обошлось без приключений. Приехав в аэропорт, Алла Борисовна обнаружила, что забыла дома паспорт. Поэтому в Баку Пугачева и ее близкие прилетели позже, чем планировали.

Между тем, по прилету в Баку Примадонна сделала сенсационное заявление, что планирует сольный концерт к 70-летию (сейчас Пугачевой 68 лет). Мол, возможно, не только в Москве, но и в Баку и других городах.

«Жара» - это фестиваль, поэтому я в рамках фестиваля подготовила то, что надо, - заявила Пугачева. - Но я надеюсь, что к своему юбилею, к своему 70-летию, один концерт сделаю. Не везде. Но в Баку точно».

Алла Пугачева ушла со сцены в 2009 году, но оставила за собой право записывать новые песни и делать творческие проекты.