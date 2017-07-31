В сентябре заново отстроенная известная бакинская школа-лицей № 20 распахнет перед учениками двери. Этого момента два года ждут и детвора, и родители, и учителя. Учебное заведение всегда славилось уровнем преподавания, к тому же расположено почти на стыке двух районов, близко к центру и на пересечении нескольких маршрутов общественного транспорта, потому определить своих чад на учебу именно туда стремились многие бакинцы.

Два года школа бездействовала – здание снесли и ускоренными темпами возводили вновь. Сейчас до начала учебного года осталось чуть больше месяца, и строители вовсю стараются передать детям комфортабельное, суперсовременное учебное заведение. Но, как оказалось, подарок школьникам решили сделать не только они: некое агентство аккурат перед зданием разместило огромный баннер с рекламой… дамского нижнего белья.

На плакате донельзя оголенные девицы демонстрируют модели купальников итальянской фирмы Какую цель преследовали рекламщики непонятно – то ли изучайте, мол, детки анатомию по такому красочному пособию, то ли решили исправить пробелы школьных программ и преподнести ученикам первые уроки полового воспитания.

В принципе, ничего предосудительного в рекламе такой продукции, может, и нет, будь она расположена в самих маркетах - Ganjlik Mall и Park Bulvar, где предлагают ее купить, или где-нибудь в прибрежных зонах отдыха. Но на оживленном перекрестке в центре города да еще перед школой она явно неуместна.

Тревогу за адекватное восприятие детьми эротического баннера первыми забили родители будущих учеников школы, обратившись в том числе и в haqqin.az.

И они абсолютно правы. Как считают детские психологи, восприятие обнаженных женских тел еще формирующейся психикой подростков, когда еще не сложилась способность адекватно оценивать образы, рассчитанные на эмоции взрослых, может иметь негативные последствия в поведении детей в будущем.

Наверняка странным покажется такое местоположение баннера и специалистам-рекламщикам. По законам этого жанра, каждая реклама направлена на свою целевую группу.

Получается, что целевая группа рекламы интимного белья это школьники? Понятно, что дети могут видеть те же картины живьем на пляжах, в аквапарках и даже по телевидению. Однако дело в том, что зона около школы - это особая территория, где школьники не должны сталкиваться с вещами, которые могут негативно сказаться на их психическом и физическом здоровье. К примеру, даже на открытом воздухе около школы запрещено курить, не должно быть пивных и увеселительных заведений и др.. То же касается рекламы, с изображениями неэтичного характера, картин по теме суицида.

Об особом воздействии рекламных материалов haqqin.az рассказал эксперт-психолог Азад Исазаде.

«Любая реклама вызывает у человека психологическую реакцию. В мире уже существует градация рекламы по возрастам - +0, +12, +18 и т.д. Если закон запрещает курить, распивать спиртные напитки вблизи школы, то это в полной мере относится и к рекламе, спиртного и табака. Наверное, пора уже официально прописать и что пристойно или непристойно в рекламе некоторых товаров. В данном случае баннер с рекламой купальников и бикини однозначно следовало установить подальше от школы. Непосредственное воздействие на детскую психологию такой рекламы может оказаться негативным», - считает эксперт.