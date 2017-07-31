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Вооруженное нападение в Гаджикабуле Погибли пять человек; обновлено; фото; видео

Автор: Отдел информации 

Убийца семьи Гамбаровых в Гаджикабуле был обезврежен сотрудниками полиции, а не застрелился, как об этом сообщалось ранее, передает Report.

В то же время, региональному корреспонденту haqqin.az удалось выяснить, что предыстория этого жестокого убийства ведет к криминальным разборкам.

Член убитой семьи Натиг Гамбаров известен в России как криминальный авторитет по прозвищу «Натик Московский». У жителя Гаджигабула Мубариза Мехтиева был давний конфликт с Натигом Гамбаровым. 

Натиг Гамбаров находится в Азербайджане, однако в момент нападения его не было дома. Не увидев в доме своего врага, Мубариз Мехтиев решил убить членов его семьи.

 

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В утренние часы в Гаджигабульском районе произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли пять человек, сообщает АПА.

Во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова были застрелены четверо членов одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда и Алмара Гамбаровы.

Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

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