Убийца семьи Гамбаровых в Гаджикабуле был обезврежен сотрудниками полиции, а не застрелился, как об этом сообщалось ранее, передает Report.
В то же время, региональному корреспонденту haqqin.az удалось выяснить, что предыстория этого жестокого убийства ведет к криминальным разборкам.
Член убитой семьи Натиг Гамбаров известен в России как криминальный авторитет по прозвищу «Натик Московский». У жителя Гаджигабула Мубариза Мехтиева был давний конфликт с Натигом Гамбаровым.
Натиг Гамбаров находится в Азербайджане, однако в момент нападения его не было дома. Не увидев в доме своего врага, Мубариз Мехтиев решил убить членов его семьи.
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В утренние часы в Гаджигабульском районе произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли пять человек, сообщает АПА.
Во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова были застрелены четверо членов одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда и Алмара Гамбаровы.
Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.