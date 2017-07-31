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В США готовят санкции против Китая

 

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа готовят санкции против Китая. Об этом два чиновника американской администрации, чьи имена не называются, сообщили в понедельник газете Politico.

По их данным, меры, разрабатываемые в Белом доме, могут включать в себя ограничения в торговле, а также другие экономические санкции.

"Два чиновника в администрации сообщили Politico, что высшие советники президента Дональда Трампа проводят в кулуарах совещания с тем, чтобы разработать пакет экономических мер, направленных на наказание Китая", - пишет газета.

Источники сообщили, что обсуждения, проходившие на минувших выходных, продолжатся в понедельник. Окончательное решение будет принято в течение недели. "Однако эти представители сказали, что пока слишком рано говорить о том, каким будет решение президента", - отметило издание.

Представитель Белого дома на соответствующее обращение газеты не ответил.

Трамп неоднократно подвергал критике Китай за его "бездействие" в отношении КНДР. В субботу он вновь заявил о своем "разочаровании" Пекином.

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