Генеральный менеджер по связям с общественностью Общественного объединения «Спортивный клуб Нефтчи» Эльнур Ашрафоглу обвинил олимпийского призера Рио-2016, чемпиона мира по греко-римской борьбе Расула Чунаева во лжи.

Вчера в СМИ прошла информация, якобы подтвержденная Чунаевым, о том, что он покинул «Нефтчи» из-за того, что клуб, возглавляемый Садыхом Садыховым, долгое время не выплачивает ему обещанные премиальные.

«Расул Чунаев врет, - заявил представитель «Нефтчи». – Борец дал прессе лживую информацию о «Спортивном клубе Нефтчи», хлеб которого он ел на протяжении десяти лет. Чунаев заявил, что ему не выплатили премиальные и поэтому он покинул клуб. Это неправда. В «Нефтчи» Расул ежемесячно получал 2 тысячи манатов. А клуб он покинул по собственному желанию, заявив, что в другом месте ему пообещали в два раза больше.

На днях же Чунаев сказал, что у него нет денег. Я не знаю, откуда он не получает зарплату в течение 15 месяцев, но «Нефтчи» с «детских лет» ежемесячно и своевременно платил ему. Человек не должен быть неблагодарным».

Далее Эльнур Ашрафоглу добавил, что в течение двух дней пытается разыскать Расула Чунаева, чтобы поговорить с ним насчет его заявления, но не может его найти.

«Он отключил телефон. Если Расул выйдет и скажет, что не говорил такого о «Спортивном клубе Нефтчи», тогда я буду разбираться со СМИ, которые распространили эту новость».

Также сотрудник «Нефтчи» подчеркнул, что Чунаеву в принципе не было обещано никакого вознаграждения.

Напомним, в пятницу борцы сборной Азербайджана провели акцию протеста у базы национальной команды, расположенной при отеле Excelsior. Они заявили, что Федерация борьбы Азербайджана долгое время не платит им зарплату и премиальные, не создает надлежащих условий для тренировок, не оплачивает лечение травмированных спортсменов и т.д.

«Ранее нам создавались хорошие условия, и мы завоевывали медали на каждом соревновании, - сказал Расул Чунаев. – Сейчас мы не проводим сборов. А как в таком случае мы можем успешно выступить на предстоящем чемпионате мира? Это все равно, что отправить солдата на войну без оружия. Нет ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Нам даже воду не привозят. В диспенсер набирают воду из крана. Два года нам не выдается экипировка. Мы по очереди надеваем одну и ту же форму».

Борец вольного стиля, чемпион мира и Европы, призер Олимпиады в Рио Гаджи Алиев отметил, что 90 процентов борцов – люди из бедных семей, и они не могут жить, не получая зарплату столько месяцев.

«Они пришли в борьбу, чтобы поднимать флаг Азербайджана и избавиться от бедности. А сейчас у них нет денег, чтобы даже приехать на тренировку».

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа, но в таком состоянии борцы не видят смысла ехать на первенство планеты.