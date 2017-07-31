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Эмин Агаларов: "Я планирую пригласить в Баку Дональда Трампа"

Автор: Отдел информации 

Эмин Агаларов планирует пригласить на следующий фестиваль «Жара» в Баку президента США Дональда Трампа. Об этом певец и бизнесмен заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Я всех своих друзей и хороших людей, с которыми я когда-либо пересекался, включая Дональда Трампа, Роберта де Ниро, Дженнифер Лопес, планирую приглашать. И жду на своем фестивале. Любого человека, с которым я пересекся, считаю желанным гостем любого фестиваля», - сказал Эмин Агаларов.

По его словам, в настоящее время он не жалеет денег на проведение данного фестиваля, несмотря на то, что тот является убыточным.

«Я не ставлю такую задачу - срочно окупиться. Не жалею денег ни на продакшн, ни на размещение артистов, ни на питание. Как будто принимаешь людей у себя дома на Новый год. Поскольку фестиваль проходит на моей частной территории - девелоперского проекта Sea Breeze, где я планирую строить гостиничный комплекс и апартаменты, то в принципе, косвенно, фестиваль является еще и рекламной платформой моего посёлка. Плюс мы запустили телеканал "Жара".

И конечно, эфир на Первом канале - это тоже некое промо нашего музыкального канала. Так же запланирована музыкальная премия, которая состоится в следующем году - я планирую сделать ее самой яркой и важной в Российской Федерации. И тут "Жара" тоже сыграет огромную роль. То есть это такой многоугольник. И, несмотря на то, что фестиваль является убыточным (и, наверное, он таким и останется на долгие годы вперед), я считаю, что это - инвестиция в мои параллельные проекты. С другой стороны - мне очень приятно, вне зависимости от денег, привезти в гости всех артистов. Я принимаю их практически каждый день у себя в гостях. И это такая настоящая дружба. То, что мы делаем весь год, это мы резюмируем на "Жаре"», - сказал он.

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