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Как гражданина Украины спасли из рабства в Азербайджане Рассказывает замначальника полиции

 

В Азербайджане гражданин Украины 17 лет провел в рабстве, пока его не освободили в ходе полицейской спецоперации. Теперь его собираются вернуть на Родину. Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети «Фейсбук».

По его словам, 65-летний уроженец Днепропетровщины с 1991 года регулярно ездил в Азербайджан для сезонного трудоустройства, но в 1999 году один из работодателей, применив к нему физическое насилие, принудил украинца к рабскому труду.

Затем его неоднократно "перепродавали" для работы в домашнем хозяйстве. В апреле 2016 года местные правоохранители освободили его во время спецоперации на животноводческой ферме в Баку.

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Украинец прошел длительный курс реабилитации и теперь чувствует себя удовлетворительно.

Дома через 13 лет после исчезновения мужчина был признан судом как без вести пропавший и снят с учета по месту регистрации. Родных у него нет.

В марте 2017 года мужчине восстановили паспорт Украины, и сейчас украинская полиция совместно с посольством Украины в Азербайджане занимаются его возвращением на Родину.

В это же время в Бакинском суде продолжается рассмотрение дела, где он является пострадавшим лицом. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников, лишив их свободы на сроки от 9 до 10 лет. 

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