В США испытали электромагнитную пушку

Военно-морские силы США переходят к новому этапу испытаний электромагнитной пушки, способной производить выстрелы снарядами со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука. Об этом сообщает управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ВМС США.

По словам управления, завершены испытания этого футуристического вида вооружений в лабораторных условиях. В настоящее время его готовят к демонстрационным испытаниям на полигоне в штате Вирджиния. Как отмечают ВМС, уже проведены стрельбы залпами при подаче сравнительно небольшой энергии. Теперь планируется постепенно увеличивать темпы стрельбы и подаваемую энергию.

Ожидается, что к концу лета энергия, при помощи которой будет стрелять пушка, составит 20 мегаджоулей, а к началу будущего года - 32 мегаджоуля.

Создание электромагнитной рельсовой пушки продолжается в США уже несколько лет. Занимаются этим две крупные военно-промышленные компании - General Atomics и BAE Systems - при поддержке Министерства обороны, вложившего в проект более $200 млн.