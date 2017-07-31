Второй взрыв произошел в районе посольства Ирака в столице Афганистана, передает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

"Еще один взрыв был слышен несколько минут назад рядом с посольством Ирака в районе Шар-э-Нау в Кабуле", — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

В сообщении телеканала отмечается, что в районе инцидента продолжается боестолкновение.

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Мощный взрыв прогремел в понедельник возле здания посольства Ирака в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

По его данным, теракт совершил смертник. Информация о погибших и раненых не поступала.

Афганские власти пока не дали официального подтверждения данной информации.