Азербайджанские снайперы померяются силами в Казахстане

Завершилась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж», который проводится в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2017» на военной базе Отар в Казахстане по приемке и пристрелке снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Минобороны.

Участвующие в соревновании снайперы Вооруженных сил Азербайджана продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из снайперских винтовок СВД-С.

Следует отметить, что в соревнованиях принимают участие команды из 17-ти стран. Соревнования пройдут с 1-го по 9-е августа в Казахстане.