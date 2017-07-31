Турецкая ASİMDER начинает борьбу за права пленённых азербайджанцев

Генеральный президент Турецкого общества борьбы с необоснованными армянскими претензиями (ASİMDER) Гексель Гюльбей высказал намерение заявить в международную политическую повестку дня вопрос о судьбе свыше 3000 пленников, остающихся в заключении у непризнанного "карабахского" оккупационного режима. Гюльбей сказал, что за этим собирается обратиться в турецкие и международные организации по правам человека, передают турецкие СМИ.

«На протяжении 25 лет Армения отрицает наличие у нее азербайджанских пленных. Международные организации по правам человека и страны ОБСЕ ничего не предприняли для их освобождения... Эти пленники терпят унижения, пытки и жестокости. Граждане Ирана и Грузии, которые посещали оккупированные территории Азербайджана не раз заявляли, что видели пленных азербайджанцев, которых жестоко эксплуатировали, не давая им еды и питья".

«Мы, Asimder, представим эти вопиющие случаи нарушения прав человека к рассмотрению комиссиеи по правам человека Великого национальноого собрания Турции, в Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Турции по правам человека, а также в международные организации, такие как Европейский суд по правам человека, Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), в Совет Европы и ООН», - заявил Гюльбей.