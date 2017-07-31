В Турции состоится заседание Высшего военного совета во главе с главой Генштаба Хулуси Акаром и премьер-министром страны Бинали Йылдырымом, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Заседание Высшего военного совета состоится второго августа.
Ожидается, что одним из обсуждаемых вопросов станет борьба с движением Фетхуллаха Гюлена в рядах ВС страны.
Как сообщалось ранее, в результате чисток в ВС, произведенных после попытки военного переворота в Турции, число действующих в стране генералов и адмиралов сократилось на 40 процентов.