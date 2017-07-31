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Армянские военные обстреляли азербайджанское село

 

Граничащее с Бердским районом Армении село Гаралар Товузского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны армян. 

Как сообщает АПА, вражеская сторона усилила обстрел в этом направлении 29 - 30 июля.

Целью армян стало главным образом мирное население, занимающееся сельским хозяйством. В результате обстрела из крупнокалиберного оружия повреждены крыши и стены домов. Жители села сообщили, что подобные провокации постоянно проводятся во время посевной, чтобы не дать людям возможности спокойно заниматься полевыми работами.

Отметим,что в 43 домах села Гаралар проживают 242 человека. Верхняя часть села, находящаяся прямо напротив армянских постов, часто подвергается обстрелам. 

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