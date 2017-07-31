В результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали 25 человек, передает IRNA.

Как сообщил глава отдела по связям с общественностью Управления по оказанию неотложной помощи Мохсен Ибрагим, шестнадцати пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, еще девять человек госпитализированы.

По данным телеканала Press TV, подземные толчки были зафиксированы в юго-западной провинции Ирана Чехармехаль и Бахтиария. Эпицентр землетрясения располагался в двух километрах от города Накан, а очаг находился на глубине 10 километров.

Генеральный директор Центра управления в кризисных ситуациях провинции Саттар Фархади сообщил, что в результате землетрясения были повреждены линии электросети, в горах произошел камнепад, а на стенах нескольких домов появились трещины.