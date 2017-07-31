В Баку сохранится ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23 - 26°, днем - 31 - 36°, в Баку ночью будет 24 - 26°, днем - 33 - 35° тепла.

Атмосферное давление – 761 мм ртутного столба. Относительная влажность – 50 - 60%

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханы, Пиршаги, Нардарана и Бильгя составит 24 - 25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана и Шувялана – 25 - 26°, Тюркана, Говсаны, Сахиля и Шихово – 26 - 27° тепла.