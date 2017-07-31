Армении пришлось признать: Гамбарян застрелил себя сам

Несколько дней назад Минобороны Армении сообщило о гибели на границе с Азербайджаном своего военнослужащего Аркадия Гамбаряна.

Армянская сторона утверждала, что Гамбарян был убит в результате огня, открытого с азербайджанской стороны.

Позже в Минобороны Азербайджана опровергли данную информацию, сообщив haqqin.az, что никаких обстрелов вдоль госграницы с азербайджанской стороны не велось. Армянский военнослужащий погиб в результате инцидента в армянской же армии.

Спустя несколько дней армянской стороне все же пришлось признать данный факт. По информации «Новостей Армении», Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего контрактной службы Аркадия Гамбаряна.

По новой информации армянской стороны, 33-летний военнослужащий получил смертельное ранение около 16:40 часов 28 июля в результате нарушения правил обращения с оружием.