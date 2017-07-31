Азербайджан и Израиль обсудили военное сотрудничество

Сегодня в Министерстве оборонной промышленности прошла встреча с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой начальником отдела по оборонному экспорту и сотрудничеству Министерства обороны Израиля Мишелем Бен Барухом, сообщает пресс-служба министерства.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере оборонной промышленности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также присутствовал на встрече посол Израиля в Азербайджане Дан Став.