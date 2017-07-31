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Фанатик атаковал памятник Ататюрку фото; видео

 

Местный торговец атаковал памятник Ататюрку в Сивереке, провинция Шанлыурфа. Он заявил, что «в исламе нет идолопоклонничества», и стал бить по памятнику серпом. Об этом сообщает агентство новостей Doğan.

Мехмет Малбора вскарабкался на бюст в полдень и стал бить по нему серпом. Он заявил: «В исламе нет идолопоклонничества. Разве, вы, кто защищает статую, являетесь потомками Пророка?»

Свидетели  проинформировали об инциденте правоохранителей, которые забрали фанатика для допроса в местное отделение полиции.

 

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