Путин упростил получение гражданства для украинцев

Президент Путин подписал закон, который упрощает порядок предоставления украинцам гражданства РФ. Об этом информирует интернет-портал правовой информации России.

Теперь для получения паспорта РФ украинцам необходимо нотариально заверенное в России заявления о том, что они отказываются от украинского гражданства.

Аналогичное заявление будет направляться в Украину, однако никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется.

После этого при принятии гражданства России иностранец будет обязан приносить присягу. На необходимости такой присяги настаивал Путин.

В частности, от иностранца потребуют клятвы в добровольном соблюдении российской конституции, в верности России и готовности исполнения обязанностей гражданина РФ, в том числе по защите независимости страны.